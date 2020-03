Coronavirus : Comment le gouvernement envoie des SMS de prévention directement aux Français

Les premier SMS ont été envoyés dès les 16 et 17 mars, et si vous ne les avez pas encore reçu, cela ne devrait pas tarder : "Alerte Covid-19. Le président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur www.gouvernement.fr". Il s'agit bien d'une communication officielle de l'État Français, mais le gouvernement n'a pas directement envoyé ces messages.

Un travail avec les opérateurs téléphoniques

Cette technique de communication s'appelle le "marketing direct". L'État français ordonne aux quatre opérateurs que sont Free, Orange, Bouygues et SFR de faire parvenir un message d'urgence sur toutes les cartes SIM, ces puces qui vous permettent de téléphoner ou de profiter de données mobiles en 3/4G. Certains Français ont d'ailleurs reçu cette alerte sur leurs tablettes ou même dans leurs voitures connectées.

Le message va donc être envoyé sur 80 millions de cartes SIM en circulation dans le pays, par vagues de plusieurs millions, pour ne pas saturer les réseaux mobiles. Même si les numéros de téléphones sont considérés comme des données personnelles, ce type d'envoi est autorisé par la loi en cas de "danger imminent et pour sauvegarder les intérêts vitaux."