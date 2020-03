Coronavirus : comment les autorités comptabilisent-elles les morts liés à l'épidémie ?

1.100 décès liés au coronavirus ont été enregistrés à l'hôpital a annoncé mardi soir le directeur général de la Santé. Un bilan officiel inférieur à la réalité puisque ces décès en milieu hospitalier "ne représentent qu'une faible part de la mortalité" dans le pays, a admis le Pr Jérôme Salomon, évoquant la situation dramatique dans les Ehpad.

Dépistages dans les centres hospitaliers

Pour l'heure, les chiffres communiqués quotidiennement par le ministère de la Santé prennent uniquement en compte les décès recensés dans les hôpitaux, qui transmettent les informations à Santé publique France via le logiciel SI-VIC (système d'information pour le suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles).

Les hôpitaux ont reçu pour consigne de tester tous les patients présentant les symptômes du Covid-19. Mais les capacités de dépistage sont limitées à cause d'une pénurie de matériel ont dénoncé mardi une quinzaine d'organisations de médecins et biologistes médicaux. Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, près de 5.000 tests sont pratiqués chaque jour en France, hôpitaux et laboratoires compris.

Est-ce suffisant pour recenser tous les patients hospitalisés qui meurent après avoir été infectés par le coronavirus ? Interrogée par franceinfo, la direction générale de la santé assure qu'"il y a un test systématique sur les personnes pour lesquelles il y a suspicion", et que dans certaines circonstances, les tests peuvent être réalisés après le décès du patient : "Il peut y avoir une urgence hospitalière qui est prise en charge immédiatement, mais où le test n'a pas pu être réalisé auparavant. Dans ce cas-là, le test a lieu post mortem, mais à l'initiative du médecin".

Les décès en Ehpad pas encore comptabilisés

Alors que les Ehpad sont durement touchés par l'épidémie en dépit du confinement et que plusieurs dizaines de décès ont été signalés ces derniers jours partout en France, aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué. Mardi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a promis la mise en place d'un "suivi quotidien de la mortalité" dans les établissements pour personnes âgées "dans les tout prochains jours", sans plus de précisions. Selon le président de l'Association des médecins coordonnateurs en Ehpad, Gaël Durel, les "taux de mortalité" pourraient être "catastrophiques". Dans un courrier visant à alerter le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur les pénuries de masques dans les établissements, les principales fédérations du secteur (FHF, Fehap, Synerpa, AD-PA...) ont estimé que l'épidémie "pourrait se traduire par plus de 100.000 décès dans l'éventualité d'une généralisation que nous n'osons imaginer" mais "qui n'est cependant pas exclue, en l'état actuel de notre organisation."

Les personnels des maisons de retraite ont actuellement pour consigne de tester les deux premiers résidents qui présentent des symptômes. A Thise, près de Besançon, où 12 résidents sont décédés depuis le dépistage des premiers cas le 5 mars, toutes les victimes présentaient les symptômes du coronavirus, mais "c'est difficile de savoir si ces décès sont liés (à l'épidémie) car, comme partout en France, on ne dépiste plus systématiquement les nouveaux cas", a expliqué un porte-parole de l'établissement à l'AFP.

Pour le moment, il est impossible d'estimer combien d'établissements sont touchés dans le pays a indiqué le président de la Fédération hospitalière de France Frédéric Valletoux mercredi. Mais "ce sera pire que lors de la canicule de 2003" président de nombreux professionnels à l'image de la CGT Santé en Aveyron.

L'inconnue des morts à domicile

Ue dernière inconnue subsiste : les morts à domicile, recensées par les services de l'état civil. Pour l'heure rien ne permet de savoir si elles sont dues ou non à l'épidémie, les personnes présentant des symptômes du coronavirus étant invitées à rester confinées chez elles et à contacter les services d'urgence en cas d'aggravation.