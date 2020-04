Coronavirus : comment les Normands sont-il confinés ?

En plein confinement, quel est le quotidien des Normands ? Font-ils du sport ? S'occupent-ils d'aider un proche ? Pour avoir un aperçu du quotidien des habitants de Normandie pendant cette période, voici les enseignements du baromètre Odoxa pour France Info et France Bleu*, réalisé en plein cœur de l’épidémie, entre le 25 et le 30 mars 2020.

Des logements plus grands que la moyenne

Alors que les Français sont en moyenne confinés dans un logement de 92m², les Normands sont plus chanceux : cette moyenne grimpe en effet à 100m² dans la région Normandie. 87% de ces logements disposent d'un espace extérieur, contre 86% sur la totalité du territoire. Des chiffres qui restent une moyenne et ne reflètent pas forcément la réalité de tous les habitants.

On apprends aussi que 6% de la population, soit environ 4 millions de Français, ont quitté leur domicile habituel pour la durée du confinement (il s'agit le plus souvent des moins de 25 ans et des habitants de grandes villes). Parmi eux, on compte près d'un million d'habitants de l'agglomération parisienne.

Les Normands sortent peu

Une majorité de Français (66%) a une activité physique ou sportive chaque jour. Ces Français font en moyenne 28 minutes de sport ou d'activité physique par jour. La catégorie des 25-34 ans est celle qui a le moins d’activité physique (48%).

Si l'on prend en compte la totalité de la population, la moyenne tombe à 16 minutes de sport quotidien. Les Normands sont dans la moyenne, avec eux aussi 16 minutes de sport.

En moyenne, les Français effectuent un peu plus de 2 sorties par semaine (2,4). Les habitants de la Normandie sortent eux seulement 1,9 fois par semaine. Une faible minorité de Français (7%) sort tous les jours. Les Français sortent avant tout pour faire des achats de première nécessité (79%). Dans 24% des cas, ils sortent pour une activité sportive ou pour promener un animal et dans 16% des cas pour des raisons professionnelles.

Hormis le sport, regarder la télé (57%) et surfer sur internet (44%) sont les principales distractions des Français. Enfin, 20% des Français s’occupent d’une ou plusieurs personnes en dehors de leur foyer, ce qui représente environ 10 millions de personnes. En Normandie, cette moyenne descend à 17%.

*Enquête réalisée selon la méthode des quotas sur un échantillon de 3.004 personnes.