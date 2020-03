Coronavirus : comment les pompes funèbres de Côte-d'Or réadaptent leur organisation

Désormais, les pompes funèbres demandent aux familles d'organiser les cérémonies dans la plus stricte intimité.

Les caissiers, les médecins, les facteurs : un certain nombre de salariés continuent de travailler en dehors de chez eux pour faire fonctionner certains services en France. Mais on parle un peu moins souvent des salariés des pompes funèbres, qui sont pourtant également concernés.

Malgré l'épidémie de coronavirus et le confinement, ces employés continuent de s’occuper des crémations et des inhumations, et d'accompagner au mieux les familles en tenant compte des restrictions imposées par le gouvernement.

Fabien Lepetit est directeur des agences de pompes funèbres Roc Eclerc en Côte-d'Or. Il assure que dans ses agences, l'organisation a dû être revue. Désormais, le nombre de salariés présents dans chaque bureau est limité.

Limiter les risques

Quand la famille d'un défunt est reçue, ils ne doivent pas être trop nombreux, et la fameuse distance d'un mètre doit être respectée impérativement. Et les familles sont reçues uniquement pour les deuils : les ventes d'articles funéraires ou encore les contrats d'obsèques sont suspendus pour limiter les contacts.

Des dispositions sont aussi prises pour les salariés qui s'occupent directement des corps. Pour venir récupérer un corps à un domicile, les employés doivent être équipés de gants, de masques, mais aussi d'une combinaison.

Enfin l’entreprise demande aux familles d’organiser les inhumations et les crémations dans la plus stricte intimité.

Toutes ces mesures doivent permettre de limiter les risques de contamination, et de rassurer les salariés, estime Fabien Lepetit : "Bien sûr, l'inquiétude reste toujours dans l'esprit de nos salariés, mais à partir du moment où on prend des précautions, qu'on respecte les gestes barrières, on limite vraiment les risques.", explique-t-il.

Le plus important, selon lui, est que le matériel de protection pour les salariés ne vienne pas à manquer. Une situation dont se plaignent déjà certains salariés du secteur.