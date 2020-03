Les secours et les forces de l'ordre dans l'Indre et le Cher sont préparés, assurent-ils, face à l'expansion du coronavirus.

Coronavirus : comment les pompiers, la police et les gendarmes du Berry se tiennent prêts

Le camion d'intervention des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP), Châteauroux (Indre), 9 octobre 2019.

En Berry, l'épidémie est encore maîtrisée, comparément aux autres départements français. Les mesures de confinement récemment prononcées devraient permettre de limiter la propagation du coronavirus. Mais les services de secours et les forces de l'ordre sont déjà préparés à faire face, et à assurer la continuité de leur rôle quotidien.

Les pompiers sont "très attentifs à préserver le personnel"

Pompiers, gendarmes et policiers ont lancé leur plan de continuité d'activité, comme beaucoup d'autres services publics (y compris Radio France), pour éviter tout risque de manque d'effectifs. Les pompiers de l'Indre assurent : "On est très attentif à préserver le personnel. Nous sommes le deuxième rempart après les soignants." Avec environ 1000 volontaires et 150 professionnels, les soldats du feu sont encore loin de la pénurie.

Mais au cas où il y ait une baisse d'effectifs (par exemple si de nombreux pompiers se retrouvent en quarantaine), ceux des autres départements pourraient prêter main-forte, comme c'est le cas par exemple durant les gros incendies de l'été dans le Sud de la France, où des colonnes de pompiers du Centre sont envoyés dans le Sud.

Les forces de l'ordre privilégient les interventions urgentes

La police, de son côté, incite les habitants à privilégier les déclarations en ligne plutôt que de se rendre au commissariat, afin d'éviter les interactions et limiter l'accueil du public. Les gendarmes et les policiers se recentrent sur les activités urgentes : flagrants délits, violences, accidents graves. Les voitures d'intervention sont, quant à elles, équipées de masques et de gel, elles sont désinfectées régulièrement.

La protection civile, enfin, se tient prête. Dans l'Indre, 10 secouristes sont mobilisables.