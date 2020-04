Coronavirus - Comment lutter contre l'isolement des seniors en EHPAD ?

Depuis le 17 mars 2020, la France entière est confinée à cause de l'épidémie de Covid-19. Un changement radical de nos habitudes sociales qui impacte particulièrement les résidents en EHPAD. Pour remédier à cet isolement, certains EHPAD utilisent les nouvelles technologies de communication.

Pour un résident en EHPAD, les visites de ses proches permet de ne pas couper totalement avec le monde extérieur. Depuis le confinement du pays depuis le 17 mars 2020, les résidents des EHPAD vivent un isolement social important. Afin de remédier à cela, Françoise et Laurence, deux animatrices dans un EHPAD à Calais, ont mis en place des appels vidéos réguliers.

"L'objectif premier en EHPAD est de lutter contre l'isolement des seniors"

L'EHPAD de la Roselière à Calais tente, grâce aux appels vidéos, de garder le lien entre les résidents et leurs familles. Françoise et sa collègue Laurence ont réfléchi à une solution pour donner des nouvelles aux familles des résidents.

Elles ont d'abord eu l'idée de faire passer des messages en demandant aux résidents d'écrire un petit mot sur une ardoise pour ensuite les envoyer aux familles. Certains messages ont été publiés ensuite sur les réseaux sociaux. Des photos qui ont ému les internautes.

Message d'un résident pour ses proches - EHPAD La Roselière - Calais

"Au début, les résidents ont mis un petit temps à comprendre les appels vidéo"

Ensuite, les deux animatrices ont mis en place une adresse mail afin d'organiser des appels en vidéo. L'emballement a été tel qu'à l'heure actuelle, plus "d'une quarantaine de familles en dix jours se sont manifestées" affirme Françoise Guarneri.

Cette démarche demande une grande organisation de la part des deux animatrices afin que tous les résidents puissent avoir des nouvelles de leurs proches de façon régulière.

"Les familles sont très heureuses, forcément. On reçoit énormément de compliments [...] nous on ne cherche pas les félicitations, on fait ça surtout pour les résidents." conclue Françoise.