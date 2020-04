Une attestation de déplacement sur smartphone est disponible depuis ce lundi matin via le site internet du ministère de l'Intérieur. Un complément au dispositif papier existant, obligatoire depuis la mise en oeuvre du confinement pour mieux contrôler les déplacements.

Coronavirus : où et comment remplir l'attestation numérique de déplacement sur votre smartphone

Une attestation numérique de sortie peut désormais être présentée via votre smartphone

Depuis ce lundi, vous pouvez remplir votre attestation de déplacement sur votre smartphone. Une manière de contrôler plus facilement vos déplacements pour les forces de l'ordre.

Le formulaire papier - à imprimer et à remplir (ou bien à écrire à la main soi-même) - est obligatoire depuis le 17 mars et le début du confinement en France. Jusqu'à présent, aucune version électronique n'était acceptée par les forces de l'ordre. Le formulaire est désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.

► Remplir l'attestation numérique de déplacement sur le site du gouvernement

Un formulaire et un "code barre"

Sur le site, vous devrez remplir les mêmes champs que sur votre formulaire papier : vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et motifs de sortie. Le formulaire va ensuite générer un fichier au format PDF dans lequel se trouvent toutes vos informations avec également un QR Code, sorte de code barre carré qui renferme aussi toutes les infos. Les policiers pourront lire le PDF et scanner le QR code pour les obtenir.

En revanche, vous n'inscrivez pas vous-même votre heure de sortie : elle est inscrite automatiquement au moment de la création de votre code barre. Impossible donc de tricher sur le moment de votre sortie lorsque vous apercevez les forces de l'ordre au loin.

Et le stockage des données ?

Toutes ces données personnelles ne sont pas conservées sur les serveurs du site du ministère de l'Intérieur promet le gouvernement, pour respecter la vie privée mais aussi pour vous forcer à réinscrire à chaque fois votre profil : le but n'est pas de faciliter vos déplacement, mais les contrôles.