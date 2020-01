Coronavirus : comment se prémunir des fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux ?

Alors que le coronavirus est responsable de la mort de 213 personnes en Chine. Et alors que six cas sont confirmés en France, les "fake news" sont nombreuses sur internet. Alain Morin de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté nous apprend à les reconnaître et à ne pas paniquer.