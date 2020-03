Coronavirus : Comment télécharger l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous

La France entre en phase de confinement pour contenir la propagation du coronavirus dès ce mardi 17 mars. Seules les sorties nécessaires sont autorisées et doivent être motivées et justifiées par une attestation mise en ligne sur le site du Ministère de l'Intérieur.

Ce mardi 17 mars 2010, la France entre en phase de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus. Seules sont autorisées les sorties pour faire vos courses, vous rendre chez le médecin ou en pharmacie et pour aller travailler, si et seulement si le télétravail n'est pas possible. Chacune de ces sorties doit être motivée et justifiée. Vous ou votre employeur devez remplir une attestation sur l'honneur qui motive vos sorties.

Vous pouvez télécharger cette attestation de déplacement ICI, sur le site du Ministère de l'Intérieur. Vous devez l'avoir sur vous en cas de contrôle par les forces de police ou de gendarmerie.

Si vous ne pouvez pas imprimez cette attestation

Dans le cas où vous ne pouvez pas imprimer ce document, vous pouvez le reproduire à la main sur papier libre. "Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons", a expliqué Christophe Castaner.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Je soussigné(e) ... Né(e) le ... Demeurant ... certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

déplacements pour motif de santé ; déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Fait à ................................., le......../......../2020 (signature).

Des dérogations existent aussi pour les français munis de cartes professionnelles. Les journalistes notamment peuvent se déplacer s'ils sont munis de leur carte de presse pour la "nécessité d'informer". La commission de la carte prolonge d'ailleurs l'effectivité de la carte 2019 jusqu'à la fin du mois de mai.