Coronavirus : comment va s'organiser le Téléthon 2020 ?

Comment va s'organiser le Téléthon 2020, en pleine crise sanitaire ? Les organisateurs ont précisé les modalités de l’événement caritatif dans une visioconférence de presse ce mardi. Cette année, la 34e édition aura lieu les 4 et 5 décembre sur les chaînes de France Télévisions, avec comme parrain le chanteur Matt Pokora. Le Téléthon, organisé par l'AFM-Téléthon, permet de récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies rares et aider les personnes en situation d'handicap.

Animations annulées

Cette année les collectes sur le terrain sont impactées par la crise du coronavirus. Les 20.000 animations habituellement organisées dans toute la France en décembre ne pourront avoir lieu, indiquent les organisateurs. Elles représentent 40% des dons soit 30 millions d'euros, indique Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon.

Certaines villes organiseront tout de même des opérations compatibles avec les conditions sanitaires, et des systèmes de vente de produits au profit du Téléthon, en "click and collect" (commander en ligne et récupérer sur place), seront proposés. Des défis seront également lancés sur les réseaux sociaux pour relayer les appels aux dons, notamment sous le hashtag #Trop fort. Les deux villes-hôtes seront Ciboure dans le Pays Basque et Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

30 heures d'antenne

Résultat, les organisateurs comptent encore plus cette année sur les émissions retransmises sur les chaînes de France Télévisions pour faire grimper le compteur de dons. Une édition présentée par Nagui et Sophie Davant qui sera "confinement-compatible" a affirmé le producteur Philippe Vilamitjana. Pour permettre le respect des gestes barrières, le grand plateau de l'émission sera situé à la Plaine Saint-Denis (il est habituellement installé au cœur de Paris.). Des "alvéoles" seront notamment installées pour recevoir les invités et garantir la distanciation sociale.

Comme chaque année, les téléspectateurs pourront voir des reportages sur les familles concernées ou suivre les avancées sur la recherche médicale. "Nous avons commencé à tourner au mois de juin. 90% des reportages ont été mis en boîte", précise le producteur Philippe Vilamitjana.

Le samedi 5 décembre l'émission "Chantons pour le Téléthon" sur France 2 fera intervenir dès 18h40 une trentaine d'artisteset des choristes amateurs autour du parrain Matt Pokora, qui donnera également un spectacle. Le point d'orgue sera comme chaque année, "La Grande Soirée du Téléthon" sur France 2 entre 21 heures et 1 heure du matin.

Parmi les nouveautés, une tombola géante

Cette année il sera possible de participer à "la Grande Tombola du Téléthon", avec des lots proposés par plus d'une centaine de chanteurs, sportifs, comédiens et artistes. Les tickets de tombola, d'un montant de 10 euros l'unité, sont en vente dès ce mercredi sur le site de stars-solidaires et sur les réseaux sociaux de l'association, qui s'était mobilisée pour aider les soignants pendant la première vague du coronavirus.

Dans ce contexte, "on compte sur toutes et tous, parce que du succès du Téléthon 2020 dépend l'année 2021, et on ne peut pas se permettre une année blanche", alors même que l'essor des thérapies géniques issues des labos financés par le Téléthon renforce les espoirs de guérison, a ajouté Laurence Tiennot-Herment. La 33e édition avait récolté 74,6 millions d'euros, en hausse par rapport à 2018.