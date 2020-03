Coronavirus : conditions d'accueil des enfants restreintes pour les assistantes maternelles des Deux-Sèvres

A la suite des annonces sur le coronavirus limitant les déplacements et les contacts, le Département des Deux-Sèvres diffuse ce mardi de nouvelles règles pour la garde d'enfants des assistantes maternelles.

Les mesures de confinement et de limitation des contacts annoncées ce lundi soir par le président de la République Emmanuel Macron pour lutter contre l'épidémie de coronavirus conduisent le Département des Deux-Sèvres à encadrer plus strictement l’activité des assistantes maternelles. Elles sont un peu plus de 2200 dans le département.

Pour 15 jours minimum, les assistant(e)s maternel(le)s sont autorisé(e)s à accueillir les enfants dont ils ont la garde, uniquement si leurs parents exercent des fonctions indispensables à la gestion de la crise sanitaire et/ou s'ils disposent d'un justificatif de déplacement professionnel.

Parmi les fonctions indispensables à la gestion de la crise sanitaire il y a les personnels des établissements de santé, des EHPAD, IME, les médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées...

Liste complète et informations sur le site internet du Département des Deux-Sèvres.