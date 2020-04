Confiné dans un camping en Argentine, un Savoyard court pendant 24 heures pour aider l'hôpital de Chambéry

Même à l'autre bout de la planète, les gestes de solidarités s'enchaînent en cette période de lutte contre le coronavirus. Actuellement confiné dans un camping à Mendoza en Argentine, Nicolas Picco, un Chambérien de 26 ans, vient de courir 24h d'affilées. En plus de l'exploit sportif, la performance avait un but précis : obtenir des fonds pour les hôpitaux de Chambéry et de Lyon.

Pour cela, le jeune homme a lancé deux cagnottes, à retrouver ici et ici. Près de 400 euros ont pour l'instant été récoltés pour l'hôpital de Chambéry et une centaine pour le centre hospitalier Edouard Heriot à Lyon.

81 km parcourus

Nicolas Picco a filmé certaines parties de la course sur sa page Facebook. "C'était très long et très très dur. Je n'en peux plus. Je suis heureux d'avoir pu faire cette course et cela m'a permis jusqu'où je pouvais aller. On va pouvoir donner tout cet argent à l'hôpital pour qu'ils puissent profiter d'un bon restaurant, de bons petits déjeuners."

Au total, le Chambérien a couru 81 kilomètres.