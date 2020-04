Coronavirus : Confiné, le dessinateur Jofo s’expose place de la Bourse à Bordeaux

Son Toto géant, avec ses yeux ronds, sa calotte et son masque, s’affiche aujourd’hui sur la façade en travaux de l’immeuble de la Chambre de Commerce et d’Industrie, place de la Bourse à Bordeaux. Le dessinateur Jofo avec l’aide de la DRAC de Nouvelle Aquitaine et des groupes Prixtel et LightAir a réuni la somme de 10 000 euros pour financer la création de cette fresque XXL de 386 mètres carrés, baptisée « s’en sortir sans sortir ».

Pour leur dire merci

Le dessinateur Bordelais, confiné, voulait rendre hommage aux personnels soignants mobilisés dans les hôpitaux et qui luttent depuis plus d’un mois maintenant contre l’épidémie. Dans les prochains jours, Jofo va mettre en vente en ligne un millier de tirages en petit format signés et numérotés de sa fresque monumentale sur le site KissKissBankBank afin de récolter des fonds. Les sommes recueillies seront ensuite reversées au CHU de Bordeaux.