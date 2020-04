Coronavirus -confinement à Mont-de-Marsan : la police municipale mobilisée

Dans le cadre des mesures de confinement décrétées le 17 mars dernier, les déplacements sont limités au stricte nécessaire. À Mont-de-Marsan, peu de monde dans les rues mais il reste encore "des choses qui le hérisse le poil" disait le maire, Charles Dayot, ce jeudi sur France Bleu Gascogne , "des attroupements, des gens qui n'ont pas bien compris qu'il faut absolument respecter les gestes barrières. Donc, j'ai demandé à la police municipale un niveau de contrôle renforcé sur le terrain et ils sont aussi assermentés pour appliquer des contraventions. J'ai demandé à ce que cette rigueur soit renforcée pour faire respecter ce confinement."

Annonce suivie d'effet. Les 12 policiers municipaux et les 5 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de la mairie procèdent, en moyenne, au contrôle de 300 véhicules/jour, plus une dizaine de deux-roues et une centaine de piétons.

16 verbalisations

Des contrôles aléatoires, aussi bien en centre-ville que dans les quartiers. À ce jour, 16 verbalisations pour "Déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme" ont été effectuées avec un contrevenant proche de la récidive.

Pour les personnes présentant encore l'ancienne attestation, les agents se montrent compréhensifs, en les invitant uniquement, pour l’instant, à mettre à jour leur document.

Tous les soirs, la Police Municipale croise ses données avec les infractions relevées par la Police Nationale.

À noter que les agents sont équipés de masques médicaux, de gants et de solution hydroalcoolique.

Des contrôles mais pas que…

Parallèlement, les 17 agents assurent aussi des interventions à la demande du CCAS ou des Restos du Cœur pour prendre contact avec des personnes qui ne répondent pas aux appels, ou pour rassurer des parents éloignés.

Ce sont eux aussi qui assurent le contrôle du bon respect des gestes barrières pendant le Drive Saint-Roch, le samedi matin. Ils sont aussi obligés d’intervenir dans les parcs ou sur les terrains de sport pour disperser les groupes de jeunes qui se retrouvent pour faire un foot ou un rugby.