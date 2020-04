Coronavirus-confinement : "On se voyait vraiment vivre ses moments à deux" témoigne une future maman landaise

A cause de l'épidémie de coronavirus, les règles sont strictes dans les hôpitaux, et donc dans les maternités. Estelle, une Landaise de 28 ans, accouchera en mai de son premier enfant, à Mont-de-Marsan. Elle sait déjà que la papa ne pourra pas rester avec elle et le bébé lors de son hospitalisation.

Le confinement, synonyme d’angoisse, notamment pour les futures mamans. A cause de l’épidémie de coronavirus, les règles sont très strictes dans les hôpitaux, et donc dans les maternités. A l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan par exemple, les visites des proches sont bien sûr interdites dans le service maternité, comme dans tous les autres services. Mais les règles sont strictes également pour les papas.

Le père peut ainsi assister à l’accouchement, rester ensuite deux heures en salle de naissance avec la maman et son bébé, mais il doit ensuite quitter les lieux. Il n’a pas le droit d’accéder à la chambre, ni de dormir sur place. Il ne revient qu’à la fin de l’hospitalisation pour venir chercher la maman et le bébé. Des mesures nécessaires en cette période de lutte contre l'épidémie, mais difficiles à vivre pour les futurs parents.

La douche froide

Estelle par exemple habite Ygos-Saint-Saturnin, au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Elle a 28 ans et elle attend son premier enfant. Elle est enceinte de 8 mois et doit accoucher au mois de mai.

"On n'avait pas du tout imaginé ça comme ça" résume la future maman. "Que le papa reste dans la chambre avec moi, c'était quelque chose qui nous semblait évident. On aurait préféré qu'il reste confiné avec nous, sans pouvoir sortir le temps de l'hospitalisation. Mais là, c'est sûr que quand on a appris qu'il ne pourrait pas accéder à la chambre , ça a été la douche froide. _C'est dur de s'imaginer qu'il ne sera pas la pour les premières nuits, pour le premier biberon, pour changer la première couche... C'est une angoisse supplémentaire. On se voyait vraiment vivre ses moments là à deux. Moi je me sentais rassurée qu'il soit là, qu'il m'accompagne pour les premiers moments. Là on commence tout juste à se faire à l'idée. De toutes façons on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais c'est compliqué à gérer. Même si on sait que l'on sera très bien entourés par le personnel du service." _

Des angoisses supplémentaires

Autre mesure : le séjour à la maternité devrait être écourté, pour que la maman reste le moins longtemps possible à l’hôpital et coure le moins de risque possible. Une angoisse de plus pour la future maman : _"Je me dis que si je sors au bout de 48h, je n'aurai peut-être pas le temps de voir les bases..._Il y a beaucoup de stress supplémentaire et de questions qui s'ajoutent."

Mais Estelle pense aussi et surtout à son compagnon, qui sera privé de ses premiers jours en tant que papa. "Je pense que c'est encore plus compliqué pour le papa que pour la maman. C'est difficile de se dire que deux heures après l'accouchement il devra rentrer chez nous tout seul et attendre quelques jours avant de nous revoir. Avec les nouvelles technologies, on pourra garder contact, faire des photos, des vidéos, mais ce n'est pas pareil..."