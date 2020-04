Coronavirus-confinement : ce musicien montois joue de la trompette dans les Ehpad

Dans les maisons de retraite, les résidents sont confinés depuis plusieurs semaines, sans possibilité de visites... Alors pour apporter un peu de bonheur à ces personnes âgées et isolées, ce musicien vient leur jouer de la trompette. Il s'appelle Sébastien Giordano et il a fait partie de l'orchestre montois pendant 24 ans. Il faisait des solos de trompette pendant les corridas.

Ce samedi, c'est un concert d'un autre genre qu'il a donné... Pendant une vingtaine de minutes, il a régalé les résidents de l'Ehpad du Marsan avec des solos de trompette. "Au départ, je jouais juste pour mon quartier, le soir à 20 heures, pour remercier le personnel soignant et tous ceux qui travaillent dans cette période de confinement, les routiers, les pompiers, les gendarmes, etc. Je me filmais et je le mettais sur Facebook. Monsieur Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, m'a contacté pour savoir si je voulais aller faire quelques morceaux dans les Ehpad de l'agglo." Une initiative que Sébastien Giordano accepte immédiatement, emballé par l'idée.

"C’était presque difficile de partir"

Pourtant, ce samedi, le musicien est un peu stressé avant de jouer devant les résidents de l'Ehpad du Marsan : "Je ne savais pas comment ça allait réagir", admet-t-il. "Finalement, tout s'est magnifiquement bien passé. Les gens étaient heureux, c'était même presque difficile de partir, parce qu'on me redemandait des chansons." Il conclut : "Si j'ai pu, pendant vingt minutes, donner du bonheur à nos anciens, alors la mission a été remplie".

Sébastien Giordano viendra jouer de la trompette dans deux autres Ehpad ce dimanche : à midi à l'Ehpad de Saint-Pierre-du-Mont et à 15 heures à l'Ehpad Jeanne Mauléon de Mont-de-Marsan.