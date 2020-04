Dans les Landes, la Maison Lafitte et le chef trois étoiles d'Eugénie-les-Bains, Michel Guérard, se mobilisent pour les Ehpad de la Chalosse et du Tursan. Ils vont offrir 600 repas aux résidents des maisons de retraite pour ce dimanche de Pâques.

Coronavirus-confinement dans les Landes : 600 repas offerts par Michel Guérard et la Maison Lafitte

En cette période de confinement, la Maison Lafitte, dont le siège est à Montaut, et Michel Guérard se mobilisent pour les Ehpad de la Chalosse et du Tursan. Le spécialiste du canard gras label rouge dans les Landes a décidé, avec l'aide du personnel des cuisines du chef trois étoiles, d'améliorer le déjeuner de ce dimanche de Pâques pour les résidents des maisons de retraite du territoire. Ainsi, 600 repas améliorés vont ainsi être servis, ce dimanche 12 avril, autour du foie gras mi-cuit et du confit de canard.

Au début du confinement, contraint de fermer son établissement, Michel Guérard avait déjà fait distribuer ses stocks à ses salariés des "Prés d'Eugénie" : de la viande, du poisson, des fruits et des légumes. Cette fois, le restaurateur s'associe à la Maison Lafitte pour réaliser des repas améliorés pour les personnes âgées.

Le personnel volontaire des cuisines des "Prés d’Eugénie" sera partenaire de cette initiative, et participera à la préparation des produits. "Il est paru évident à la Maison Lafitte de rester solidaire avec les établissements qui essaient de maintenir la qualité de vie de nos plus anciens, durement confinés en cette période de lutte contre le COVID-19."

L'histoire entre Michel Guérard et la Maison Lafitte

En mai 2016, quand l’activité de la Maison Lafitte s’est brusquement arrêtée du fait du premier épisode de la grippe aviaire, Michel Guérard avait repris des salariés de la Maison Lafitte, alors en chômage technique.

Aujourd’hui, la Maison Lafitte est en "continuité d’activité" dans un pays à moitié à l’arrêt. Fabien Chevalier, le directeur général, a donc tenu à rendre la pareille au restaurateur, frappé par la fermeture de ses restaurants, en proposant, à son tour, de reprendre des salariés en chômage technique dans ses ateliers.