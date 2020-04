Coronavirus-confinement dans les Landes : des boulangeries assurent la livraison à domicile

Depuis le début du confinement, nos habitudes ont changé. Nos déplacements sont limités au plus strict nécessaire. Difficile dans ces conditions d'avoir du pain frais tous les jours. Dans les Landes, plusieurs boulangers proposent la livraison à domicile.

Depuis le début du confinement, nos habitudes ont changé. Nos déplacements sont limités au plus strict nécessaire. Difficile dans ces conditions d'avoir du pain frais tous les jours. Dans les Landes, plusieurs boulangers et pâtissiers, qui tout en continuant d'ouvrir leur boutique, proposent la livraison à domicile. Une liste a été établie par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes.

Si vous habitez l'une des communes figurant dans la liste ci-dessous, vous pouvez aussi passer commande à votre boulanger pâtissier par téléphone. Il vous livrera à domicile.

Castel-Sarrazin chez DULAU : 05.58.89.30.23

Cazères-sur-l’Adour chez LIQUIERE : 05.58.52.23.45

Créon-d'Armagnac chez LARTIGUE : 05.58.44.81.76

Eugénie-les-Bains chez THEUX : 06.88.97.76.85

Geaune chez DUCOUSSO : 05.58.44.53.54

Habas chez LALANNE : 05.58.98.00.68

Hinx chez DASSIE : 05.58.89.50.14

Mimizan chez RIGOUIN : 06.79.43.52.85

Miramont-Sensacq chez DUCOUSSO : 05.58.79.90.71

Montfort chez LACOSTE GAHAT : 05.58.98.64.10

Ondres chez DENEVE STORA : 05.59.45.31.57

Pomarez chez MOREAU : 06.64.81.33.49

Rion-des-Landes chez DARRICAU : 05.40.77.47.75

Roquefort chez BELMONTE : 05.58.45.50.35 et chez FRESQUET : 05.58.45.52.05

Saint-Aubin chez LAGRAULET : 06.80.16.85.97

Saint-Vincent-de-Tyrosse chez LAFFONT : 06.82.05.08.55

Saint Martin-de-Hinx chez CAL : 05.59.56.30.18

Souprosse chez VILLET : 05.58.44.23.66

Fédération de la boulangerie landaise​

Artisans boulangers pâtissiers, pour tout complément d'information, vous pouvez contacter tous les jours sauf les mercredis et vendredis après-midi : la Fédération de la boulangerie landaise au 05.58.75.04.53

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat rappelle :Artisans de tous secteurs d'activité, nos experts de l'artisanat répondent à vos questions :

par téléphone aux heures de bureau au 05.58.05.81.81

par mail à l'adresse dédiée soutien-covid19@cma-40.fr

Un nouveau circuit de distribution

Egalement dans le domaine de l'approvisionnement en produits locaux, un nouveau circuit de distribution a vu le jour en Nouvelle-Aquitaine initié par la région et l'AANA (Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine) en partenariat avec les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture.

Il s'agit d'une plateforme solidaire qui va mettre en relation les artisans, producteurs locaux et consommateurs en Nouvelle-Aquitaine.

Artisans, inscrivez-vous en ligne. Consommateurs, vous géolocaliserez, au plus près de votre lieu de confinement, les artisans et producteurs de produits locaux et de saison.