Coronavirus-confinement dans les Landes : les services d'XLHabitat restent joignables

Dans un contexte inédit lié à l’épidémie Covid-19, XLHabitat s’est organisé de manière à permettre la continuité de service tout en assurant la sécurité de son personnel et de ses locataires. Le dispositif se structure autour du télétravail et du maintien du service public minimum associé à des procédures de sécurisation renforcées du personnel. Ainsi, le télétravail est généralisé à l’exception des missions de proximité et de propreté nécessaires pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans les résidences.

Permanences d’XLHabitat

XLHabitat a décidé de fermer l’ensemble de ces points d’accueil physiques depuis le 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Toutes les permanences et visites physiques (y compris les états des lieux) sont également suspendues. L’accueil téléphonique est assuré et les sollicitations reçues via le site www.xlhabitat.org sont relayées et traitées dans les meilleurs délais.

Une permanence téléphonique dédiée . Depuis le lundi 30 mars, notre service d’accueil téléphonique est joignable tous les matins au : 05.58.05.31.31 ou 05.58.05.31.80 . Il continue d’assurer le service en effectif réduit et répond aux questions des locataires de 9h à 12h du lundi au vendredi. En dehors de ces horaires, le dispositif d’astreinte prend le relais. Seules sont traitées les demandes d’interventions urgentes au sens de la sécurité des biens et des personnes.

. La gestion des déchets est maintenue. Concernant les prestations de ménages dans les parties communes de nos résidences, il a fallu s’adapter au fait que les entreprises ont cessé leurs activités dès le début du confinement. Certaines d’entre elles ont repris une activité partielle depuis le 30 mars. Pour remédier à cette situation, les équipes d'XLHabitat demeurent le plus réactives possible. Gardiens, agents de régie et référents de proximité s’organisent afin d’effectuer un contrôle de l’état général des résidences. XLHabitat s’est par ailleurs organisé avec ses collaborateurs et ses prestataires pour réaliser les interventions d’urgence dans les logements. Les entreprises partenaires d’XLHabitat qui se mobilisent pour maintenir le service aux locataires : chauffagistes, plombiers, ascensoristes, électriciens… Chaque jour, ils interviennent sur les résidences pour traiter les urgences techniques. Si un cas de Coronavirus s’avérait positif dans une des résidences, il sera procédé dans les délais les plus brefs à la désinfection des parties communes et des surfaces sensibles (boites aux lettres, interrupteurs, digicode…).

L'attribution de logements en urgence

Le paiement des salaires et des factures de nos fournisseurs/prestataires avec des délais de paiement toujours réduits, surtout pour les PME et artisans.

Le quittancement et l’encaissement des loyers , avec un examen attentif des situations personnelles des locataires que la crise affecte brutalement (y compris des commerçants ou profession libérale louant un local chez nous dans le cadre de leur activité).

La gestion des troubles de voisinage

Appel des locataires les plus fragiles

Les 26 et 27 mars, 66 collaborateurs volontaires d’XLHabitat ont contacté plus de 2.700 locataires âgés de 60 ans et plus sur l’ensemble du territoire Landais pour prendre des nouvelles, détecter des urgences, créer du lien, être relais avec les services des collectivités.

Cela a permis de détecter 49 situations critiques et d’apporter des solutions immédiates en lien avec les communes (CCAS-CIAS) et les partenaires sociaux. Toutes ces personnes seront recontactées de nouveau d’ici une dizaine de jours.

L’appel à l’ensemble de nos locataires est généralisé à compter du 3 avril avec le concours de plus de 60 collaborateurs d’XLHabitat volontaires (soit plus de 7.000 appels).

Les chantiers

Quasiment l’ensemble des entreprises en charge des travaux de réhabilitation sur notre parc et de construction de programmes neufs ne sont plus en mesure d’intervenir : défaut d’approvisionnement, mesures de sécurité, manque de personnel... Les injonctions du gouvernement à la reprise de l’activité du bâtiment ne se traduit pas dans les faits. Si le maintien de notre économie apparaît comme indispensable, il est malgré tout nécessaire de donner la priorité à la sécurité des salariés, afin de ne pas aggraver la situation.