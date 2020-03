Coronavirus - confinement : des messes en ligne désormais pour les fidèles des Landes

Dans les Landes, on peut désormais conjuguer confinement et foi. Depuis dimanche 22 mars, l'évêque d'Aire et Dax dit la messe en ligne. La première messe dominicale filmée a comptabilisé plus de 1300 vues!

"Les messes publiques sont interdites, reconnait Monseigneur Souchu. Mais les prêtres peuvent célébrer tout seul. C'est ce qu'ils font. Et même quand ils célèbrent tout seul, ils sont toujours en lien avec une communauté. Même si celle-ci n'est pas visible." Pour l'évêque des Landes, malgré le confinement, le message doit être clair. Même confinés et pour certains isolés, nous formons une communauté.

La vie chrétienne, c'est aussi une vie de relations. - Monseigneur Souchu

Chaque dimanche, l'évêque d'Aire et Dax présidera cette messe en ligne; "ce qui donnera une dimension landaise" à cette initiative. Monseigneur Souchu insiste. "On essaye de montrer que l'Eglise n'est pas cloisonnée et que la vie du diocèse continue. La prière peut se faire chez soi, elle peut aussi être aidée par les moyens technologiques d'aujourd'hui. Ce qui est une grande joie pour nous de pouvoir rejoindre les gens."

Le rendez-vous aura lieu tous les dimanches à 10h. En direct ou en différé sur le site, le facebook ou encore la chaîne Youtube du diocèse.