Coronavirus - confinement : des tablettes pour les Ehpad grâce aux partenaires de l'Aviron Bayonnais

Des tablettes numériques pour les 36 EHPAD du Pays Basque. C'est la promesse faite par le Fonds de Dotation de l'Aviron Bayonnais qui en a déjà commencé le déploiement. L'opération destinée à maintenir le lien social entre les personnes âgées dépendantes et leurs proches a été dénommée « Près des yeux, près du cœur ». Tout un symbole.

52 tablettes déjà financées

Le Fonds de Dotation est une fondation regroupant des partenaires économiques du club de rugby qui tout au long de l'année mène et finance des projets dans les domaines de l’environnement, de l’éducation et la culture et de la santé et le sport. En cette période de crise sanitaire et de confinement, ses responsables ont donc décidé de ne pas rester les bras croisés.

Ses membres ont accepté de mettre la main à la poche, au nom de leur entreprise ou personnellement. Ces dons exceptionnels permettent à ce jour de financer pas moins 52 tablettes. D'autres partenaires se sont manifesté, à peine le communiqué du Fonds de Dotation publié sur le site de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro ce jeudi 9 avril, pour participer eux aussi.

Rester en contact avec les familles

Cela va permettre de remettre au moins une et sans doute 2 tablettes à chaque établissement dans les prochaines semaines. Et peut-être même, par la suite, de doter d'autres établissements. L'objectif, en cette période de confinement, est de permettre aux familles de rester en contact avec leurs parents enfermés depuis plus d'un mois dans un Ehpad, sans visite possible.

Les 2 premières tablettes numériques viennent ainsi d'être remises à l'Ehpad Harambillet à Bayonne, l'un des premiers établissements touchés par le coronavirus au Pays Basque.