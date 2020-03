Coronavirus - confinement : France Bleu Gascogne toujours à vos côtés... en télétravail

Malgré le confinement pour limiter la propagation du Covid-19, l'équipe de France Bleu Gascogne continue de vous proposer du contenu local. Micros et ordinateurs à la maison, nos journalistes et animateurs continuent de vous informer et de vous rendre la vie plus légère.