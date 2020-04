Coronavirus - confinement : la maire de Soustons veut rassurer sur l'arrivée de vacanciers

Les Parisiens, les Toulousains, sont-ils de nouveaux arrivés sur la côte lors des vacances qui ont commencé le week end derniers ? Sur le littoral landais, beaucoup le disent et s’inquiètent. Pour tenter de rassurer, la maire de Soustons parle d'un phénomène "à la marge".

Les Parisiens, les Toulousains, sont-ils de nouveaux arrivés sur la côte lors des vacances qui ont commencé le week end derniers pour la zone C ? Sur le littoral landais, beaucoup le disent et s’inquiètent sur les réseaux sociaux. Pour tenter de rassurer, la maire de Soustons, Frédérique Charpenel, a communiqué sur la page Facebook de sa commune.

Frédérique Charpenel explique avoir fait le tour des quartiers de sa ville avec la police municipale pour surveiller les ouvertures de résidences secondaires et avoir envoyé un mail pour rappeler l’interdiction des locations saisonnières aux 800 loueurs de sa commune.

Lors de votre tournée avec la police municipale, avez-vous constaté que des résidences secondaires avaient ouverts depuis le début des vacances ?

C'est à la marge. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétude mais ce que l'on constate, c'est que les gens ne sont pas venus massivement. Il y a eu énormément de contrôle routier et peu de possibilité d'arriver sur notre territoire. Donc oui, il y a eu quelques arrivées, mais pas de manière massive.

Aujourd'hui, vous savez combien de personnes sont arrivées sur Soustons ?

Non, je ne peux pas vous le dire. On voit, dans certains quartiers, quelques maisons qui sont ouvertes mais on est même pas à 1 % du parc.

Votre message Facebook c'était surtout pour rassurer les Soustonnais parce que certains sont en colère de voir des gens arriver dans leur résidence secondaire et de n'être pas restés chez eux ?

Oui, ce que je comprends parce qu'ils sont soumis à des règles de confinement. C'est vrai qu'on est privilégié ici dans les Landes, on a pas beaucoup de cas de Covid-19. Mais les règles de confinement sont les mêmes pour tout le monde sur l'ensemble du territoire. Donc il peut y avoir, et de l'inquiétude, et de la colère de se dire qu'il y en a certains qui ont peut-être bravé, même si c'est à la marge, les règles.

L'ambiance reste bonne à Soustons ? Les gens n'en sont pas à vouloir régler leur compte avec ceux qui sont arrivés ?

Oui, l'ambiance reste bonne. Mais, en revanche, ce que je ressens en tant que maire, c'est que la solitude commence à peser. Le manque de relations sociales commence à peser. On le voit, ça craque ...