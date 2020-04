Coronavirus-confinement : le don de sang se poursuit... mais sur rendez-vous

En cette période de confinement, il est toujours possible de donner son sang et c'est même indispensable. Mais, l'Etablissement Français du Sang de Nouvelle-Aquitaine se réorganise face à l'épidémie de Covid-19. Les donneurs doivent désormais prendre rendez-vous.

Il n'y a pas à ce jour de besoins massifs fait savoir l'EFS de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué, mais la collecte de sang doit impérativement se poursuivre pour répondre aux besoins constants des patients.

Pour planifier au mieux les collectes, maîtriser le temps d'attente et assurer la sécurité des donneurs et des équipes médicales, les dons ne se font actuellement que sur rendez-vous, tant dans les maisons du don que sur les collectes mobiles. "Avec la mise en place des dons sur rendez-vous, le flux des donneurs est mieux régulé et il n’y a pas de pic d’affluence. Cela nous permet un accueil respectueux des consignes sanitaires en vigueur", indique le docteur Fabien Lassurguère, responsable des prélèvements en Nouvelle-Aquitaine.

Pour prendre rendez-vous

Dans une maison du don : 0800.744.100

: 0800.744.100 Sur une collecte mobile : sur le site resadon.fr en indiquant le département souhaité

Au moment de se rendre au rendez-vous, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité et de l'attestation dérogatoire en vigueur, en ayant coché la case 4 : aide aux personnes vulnérables.

Les maisons du don dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes

Pour rappel, il existe deux maisons du don dans les Pyrénées-Atlantiques et deux maisons du don dans les Landes.

Landes

Mont-de-Marsan : 691, avenue de Cronstadt (Ligne A, arrêt hôpital Layné - Parking réservé aux donneurs)

Dax : Hôpital thermal (ancien hôpital), 1 rue Labadie (Lignes 9 et 10, arrêt Centre social - Ligne 11, arrêt Cassourat - Parking réservé aux donneurs)

Pyrénées-Atlantiques