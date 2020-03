Coronavirus - Confinement : le point sur la situation dans le Loiret ce vendredi

Le coronavirus a tué au moins 1.696 personnes en France, dont une jeune fille de 16 ans décédée en région parisienne ont annoncé les autorités jeudi soir. 3.375 personnes sont en réanimation. En Centre-Val de Loire, on compte désormais 20 morts et 645 cas selon les chiffres de l'Agence Régionale de Santé donnés ce jeudi soir.

à lire aussi Coronavirus : Sept décès de plus et 645 cas enregistrés ce jeudi 26 mars en Région Centre

-> Cliquez ici pour rafraîchir la page

Les infos pratiques dans le Loiret

Le point sur la situation dans le Loiret

Selon le bilan quotidien communiqué ce jeudi 26 mars par l'Agence Régionale de Santé, l'épidémie de coronavirus a fait sept nouveaux décès en Centre-Val de Loire, dont deux dans le Loiret. Au total, 645 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 dans la Région (soit une hausse de 84 cas) et 20 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, 67 personnes sont en réanimation dans la région, c'est 9 de plus en 24 heures.

L'Union régionale des professionnels de santé du Centre-Val de Loire, relance son appel aux dons de matériel de protection face à l'épidémie de Covid-19. Les médecins libéraux qui rappellent que c'est le médecin traitant qu'il faut appeler en priorité, et non le 15.

Ce jeudi, l'administration pénitentiaire a annoncé que deux détenus du centre de détention de Saran ont été testés positifs au Covid-19. Ces deux hommes sont confinés dans le quartier "arrivants" de l'établissement pénitentiaire. La veille, un surveillant de ce centre pénitentiaire est mort à son domicile, il était âgé de 54 ans et était en arrêt de travail, présentant des symptômes proches de ceux du Covid-19.

Face à la décision de la Poste de n'assurer la distribution des colis et courriers que le mercredi, jeudi et vendredi, le maire d'Orléans Olivier Carré fait part de sa "stupeur" et de son incompréhension dans un communiqué. Pour lui cette décision "revient à couper du monde bon nombre d'habitants, parfois très isolés". Il s'étonne également que la Poste qui communique beaucoup sur son lien social en milieu rural et urbain "n'assume pas cette responsabilité au moment le plus crucial de ce besoin".