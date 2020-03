Coronavirus et confinement : le stade Vélodrome va s'illuminer tous les soirs et l'hymne de l'OM va résonner

Cela fait plusieurs semaines qu'il est plongé dans le silence et qu'il reste obscur à cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus mais dès ce mardi soir 20h le stade Vélodrome va reprendre vie. Un réveil en lumière et en musique pour rendre hommage au personnel soignant. C'est un stade illuminé que les marseillais vont pouvoir observer au même moment que les applaudissements vont retentir dans les rues de Marseille et pour les accompagner rien de mieux que le chant mythique des supporters "Aux Armes".

Un hommage qui s'ajoute à la vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle le coach et cinq joueurs remercient le personnel soignant et souhaitent bon courage à tous les patients du Covid-19. Rendez-vous ce soir donc à 20h pour voir le spectacle en hommage au personnel soignant.