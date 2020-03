Le confinement vient fragiliser encore un peu plus la situation de ceux qui dorment dans la rue, comme le raconte "Kip", un SDF à Pau, qui lui a réussi à trouver une solution d'hébergement provisoire : "Mais pour quelqu'un qui est déjà très dans la galère, il va devenir encore plus vulnérable".

Coronavirus : "Les sans-abri sont encore plus fragilisés", raconte un SDF à Pau

Comment protéger les sans-abri dans la situation que l'on connaît actuellement à cause du Coronavirus ? La question est complexe. L'objectif du gouvernement est bien de mettre "toutes les personnes sans domicile fixe à l'abri pendant cette période de confinement" selon les mots, cette semaine, de Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement.

Le gouvernement veut, par exemple, utiliser les capacités des hôtels, désertés en ce moment. Sauf que ce n'est pas aussi évident à mettre en place. En Béarn, la réflexion est toujours en cours, pour mobiliser les hôtels, pour l'instant, sur la base du volontariat, il n'y a pas encore eu de réquisitions en tant que telles.

La question de la gestion de ces lieux se pose également, surtout que beaucoup d'associations qui viennent en aide aux plus démunis, comme le secours populaire à Pau, ont dû fermer leurs portes pour protéger leurs bénévoles.

Quoiqu'il arrive, ce coronavirus et ce confinement compliquent la vie de ceux qui souffrent déjà au quotidien, comme le raconte "Kip", qui a longtemps vécu dans la rue à Pau. En ce moment, il se sent privilégié, il a réussi à se faire héberger chez une amie. Mais pour les autres, c'est une vraie galère raconte-t-il : "Ceux qui sont tout le temps dépendants, soit sur la mendicité, ceux qui dorment dehors, ceux qui ramassent les mégots, il y a beaucoup de monde qui galère."

Comment remplir une attestation de déplacement dérogatoire, quand on est SDF ?

"Kip" évoque aussi le problème des attestations et de la présence des SDF, en continue, dans la rue. "Comment fait un SDF, si il n'a pas d'ordinateur, pas d'accès à internet ? " Il y a aussi la question de la mendicité, il n'y a plus personne dans les rues, plus personne pour donner quelques pièces de monnaie pour survivre.

On est maintenant confiné, à ne pas faire la manche...

Et certains sans-abri sont dépendants, ils n'ont pas d'allocations sociales, ni RSA, ni chômage, a constaté "Kip", qui ajoute que "pour quelqu'un qui est déjà très dans la galère, il va devenir encore plus vulnérable".