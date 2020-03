Coronavirus : 30.000 conseils municipaux vont se réunir pour élire les maires malgré le confinement

En pleine épidémie de coronavirus et de mesures de confinement, des centaines de milliers de conseillers municipaux élus au premier tour des municipales se réunissent à partir de vendredi à huis-clos pour élire les maires dans plus de 30.000 communes. Une obligation jugée "aberrante" par certains.

"Restez chez vous". Le mot d'ordre et les mesures de confinement ne semblent pas s'appliquer partout et à tout le monde en pleine épidémie de coronavirus

Alors que les conseils municipaux sont au complet dans plus de 30.000 communes après le premier tour dimanche - avant même le deuxième tour qui a été reporté en juin - plusieurs centaines de milliers de conseillers municipaux doivent désormais désigner les maires et les adjoints entre ce vendredi et ce dimanche.

Autant de réunions rassemblant chacune plusieurs dizaines de personnes sont programmées dans le pays, alors que la population est confinée chez elle.

Huis-clos et mesures de précaution

"Nous ne pouvons pas nous passer des maires pour gérer cette crise", a réagi le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, sur le site Maire Info de l'Association des maires de France. "C'est une crise qui peut être longue, et nous avons besoin d'avoir des services publics locaux qui fonctionnent comme il se doit".

Dans une circulaire aux préfets, le gouvernement précise que "le fait qu'un ou plusieurs membres du conseil municipal sont malades et/ou en confinement n'empêche pas les conseils municipaux de se réunir pour élire leur maire". Mais le quorum de la majorité des conseillers devra être respecté.

Une procédure de procuration pour les élus "appartenant aux catégories de population à risque" est également recommandée. Environ 65% des maires et 40% des conseillers sortants étaient âgés de 60 ans et plus.

Parmi les mesures de précaution : séance à huis-clos (d'habitude en présence d'un public), respect des gestes barrières, distance d'un mètre en es personnes, mise à disposition de gel hydroalcoolique...

Circulaire du 17 mars 2020 - -

Circulaire du 17 mars 2020 - -

Certains conseils municipaux comme à Dax diffuseront la séance sur Facebook en direct.

Une obligation jugée "aberrante" par nombre d'élus

Une obligation jugée "aberrante" par nombre d'élus qui demandent un report. Les appels au report se sont multipliés pour dénoncer cette "brèche dans le confinement". Avec le risque pour le gouvernement de se voir reprocher le maintien de la tenue des conseils municipaux malgré les risques de propagation du coronavirus.

En Normandie, des élus ne veulent pas y assister. C'est le cas d'Ingrid Levavasseur, élue conseillère municipale à Louviers dimanche dernier : "Je n'irai pas, c'est la responsabilité de chacun qui est mise en jeu, en tant que soignante, je suis déjà suffisamment exposée, explique l'élue qui donnera son pouvoir à la tête de liste. C'est inconcevable de demander aux citoyens d'être confinés chez eux et nous, nous rassembler alors qu'un confinement se limite à cinq personnes."

En Corse, le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli (DVD), a demandé aux élus municipaux "de ne pas se déplacer ce samedi". L'objectif étant "de ne pas obtenir de quorum et de reporter le Conseil municipal, dans les cinq jours, selon la loi, et sans condition de quorum. Ainsi, la Ville pourra organiser un Conseil municipal très restreint et limiter les risques de contagion".

Refus également de Michel Blaise, réélu à Bellaing (1.250 habitants) dans le Nord, qui plaide pour d'autres solutions "comme le vote par internet. Nous sommes au XXIe siècle".

► Retrouvez les résultats dans votre commune

► Notre dossier sur les élections municipales