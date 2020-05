Modèle économique : "Le portefeuille d'un consommateur a plus d'impact qu'un bulletin de vote"

Le collectif d'entreprise Normandie Equitable souhaite que les élus et les consommateurs saisissent l'opportunité de la nécessité de relancer l'économie après la crise du coronavirus pour la réorienter vers un modèle plus équitable et plus durable.

Depuis une dizaine d'année, une quarantaine d'entreprises se sont engagées dans une consommation responsable au travers de Normandie Equitable.

Le collectif souhaite que les politiques profitent de la relance économique nécessaire après la crise du coronavirus pour changer de modèle et favoriser circuit court et économie solidaire comme l'explique son co-président N'Senga Sébinwa.

Demain, c'est trop loin

"Le constat est clair. On enchaîne les crises : économique, énergétique et maintenant sanitaire. Demain est à préparer aujourd'hui. Il est important d'alerter les élus sur le fait que le changement économique ne peut se faire qu'avec une réelle volonté politique."

Le comportement des consommateurs change

"La période est peut-être douloureuse mais elle est aussi l'occasion de véritables opportunités : l'opportunité d'accroître notre capacité de résilience, de tendre vers une transition pour un monde plus juste, plus durable.

Concrètement, il est clair que les consommateurs s'orientent vers d'avantage de consommation locale, de responsabilisation et de soutien aux entreprises et au tissu économique.

On le voit dans toutes les commandes faites aux petites entreprises de l'alimentaire et de la restauration qui continuent malgré tout à tourner tant bien que mal."

La crise sanitaire comme une opportunité

"Il apparaît que là où avant tout semblait un peu trop compliqué, où ce n'était pas possible, devant une telle situation d'urgence on arrive à débloquer des milliards et quasiment à arrêter le trafic aérien mondial.

Il y a donc une politique existante qui permet de presque tout faire. Simplement, Il ne faut pas se voiler la face. Le message de Normandie Equitable est là presque pour taper du poing sur la table.

Le message est de dire que tout l'argent qui est mis sur la table à l'heure actuelle pour redémarrer l'économie doit aller justement vers des projets en phase avec l'environnement, la biodiversité et un engagement social fort et de transparence globale sur les activités.

Il faut éviter de continuer vers une compétition territoriale et retourner vers les affres de la mondialisation.

Il faut au contraire d'avantage de coopération et d'entraide telles qu'on peut le voir dans beaucoup de secteurs économiques."

Utopique?

"Il s'agit d'engagement que l'on a pris avec Normandie Equitable depuis pratiquement une dizaine d'année. Les solutions et les modèles existent. La volonté politique ne dépend que de nos institutions

Ce qui peut paraître un petit peu choquant c'est que sur les milliards du budget de la Normandie, moins de 0,5% sont dédiés aux économies sociales et solidaires . Ce n'est pas grand chose mais il suffit de l'augmenter de quelques pourcents pour faire en sorte que ces économies sociales et solidaires soient sur le devant de la table et permettent la reconstruction d'un monde plus juste et plus équitable."

Le pouvoir du consommateur

"Dans le cadre d'une _reprise économique_, il est important d'arrêter de se voiler la face. Clairement sur l'argent aujourd'hui dépensé pour relancer l'économie - puisqu'il faut la relancer - il faut choisir où on le met.

Par exemple pour le papier toilette, il existe quelques petites entreprises qui le produisent en Normandie. Il est possible là aussi de choisir où on met son argent.

_Concrètement un consommateur est un acteur_. Son portefeuille, à notre sens, a plus d'impact qu'un bulletin de vote."