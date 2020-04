Coronavirus : l'humanité saura-t-elle tirer des leçons de cette pandémie?

Confinement, peur de la Pandémie, distanciation sociale... Le coronavirus chamboule la vie des Normands depuis 21 jours désormais. Il est également une source d'interrogation sur les changements qu'il pourra produire sur la société une fois la crise sanitaire terminée.

"Je suis comme tout le monde, estime ainsi Lydia Thieulent, professeur de philosophie à Cherbourg.

"J'essaye de comprendre quelque chose à cette expérience complètement inédite et assez exceptionnelle que l'on vit. Je ne sais pas du tout ce qui sortira de cette expérience collectivement. Ce qui est évident, c'est qu'elle nous fait vivre des sentiments très rares.

Que l'on soit très riche, très pauvre, que l'on vive aux Etats-Unis ou en Inde, on vit la même expérience de confinement. C'est très étrange.

On pourrait se dire que finalement cela nous rend conscient que l'on appartient tous à une seule et même humanité.

Et peut-être que l'on pourrait se dire que ce sera l'une des grandes leçons que l'on va tirer : notre capacité à faire communauté.

On voit bien d'ailleurs que régulièrement les gens ont des manifestations de sympathies à l'égard des autres comme les applaudissements le soir pour les personnels de santé etc..

Et en même temps dans cette expérience, on vit aussi la peur à l'égard des autres avec une véritable terreur de tomber malade.

Cela nous éloigne des autres donc je ne suis pas sûr qu'après le confinement on finisse par être plus proche ou moins proche de nos semblables. Je ne sais pas ce qui pourra en sortir."

Peut-être que rien ne changera, estime d'ailleurs Lydia Thieulent. Peut-être qu'on ne tirera aucune leçon particulière de cette expérience inédite liée au confinement et à la Pandémie du coronavirus.

Nous faisons une expérience de privation complète qui nous apprend à quel point la liberté ,être en bonne santé et avoir des amis est formidable.

"On a une telle capacité à oublier. C'est ça qui peut nous rendre réservé sur des conclusions même si ce que l'on vit comme expérience nous rappelle quelques pages de Schopenhauer.

Le philosophe allemand nous dit que nous avons toujours tendance à nous habituer aux bonnes choses avec lesquelles nous vivons, à tous les bienfaits de l'existence. Et comme on s'est habitué, on ne les ressent plus du tout comme des bienfaits.

Cette expérience de privation est donc très riche et précieuse. Elle donne du prix à ce dont nous n'avions pas conscience que ça a du prix.

Mais d'un autre côté, une fois que nous aurons à nouveau la possibilité de bénéficier de tous ces bienfaits, est-ce que nous les ressentirons à nouveau comme des bienfaits? Ce n'est pas sûr.

Peut-être que pendant trois, quatre mois on va vraiment être conscient de la richesse de tous ces bienfaits mais après ce n'est pas certains."