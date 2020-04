Coronavirus - confinement : l'application Panneau Pocket gagne en succès dans les Landes

L'application Panneau Pocket, qui permet aux municipalités de communiquer leurs informations et actualités directement sur le smartphone des habitants, gagne en succès dans les Landes : depuis le début du confinement, de plus en plus de communes s'en dotent pour informer leurs administrés.

Un panneau d'information comme les grandes villes en ont, mais directement dans la poche : voilà ce que permet Panneau Pocket, une application pour téléphone lancée il y a quelques années sous l'impulsion de l'Association des maires ruraux de France.

Un outil bien utile, qui permet aux habitants d'être informés en temps réel sur la vie de leur commune. L'application n'est pas nouvelle, mais avec le confinement, elle est de plus en plus utilisée dans les Landes par les municipalités soucieuses d'informer rapidement leurs administrés. Elles n'étaient que trois ou quatre à s'en servir avant la crise. Elles sont aujourd'hui 25.

Informer en temps de crise

La vie quotidienne des grandes comme des plus petites communes landaises a été totalement perturbée avec l'arrivée du coronavirus et les mesures de confinement : distribution de masques, fermeture ou ouverture des marchés, tournées de la Poste sont autant d'actualités qui affluent et changent quotidiennement pendant la crise, et qui sont essentielles pour les habitants.

C'est pour être plus réactive face à ce flot de changements que la commune d'Ychoux a par exemple décidé de se doter de l'application il y a quelques jours comme l'explique Vincent Castagnède, premier adjoint au maire : "on cherche par tous les moyens à passer des informations, à passer des alertes, et c'est vrai que ça nous permet une certaine réactivité".

Explosion des utilisations

Jusque là pourtant, l'application Panneau Pocket était plutôt boudée, et chaque commune se débrouillait sans. Mais depuis que tout le monde est enfermé chez soi, les mairies sautent le pas.

Un succès fulgurant alors que l'application n'avait pas vraiment pris au moment de son lancement explique Philipe Dubourg, président de l'Association des maires ruraux des Landes : "il y a deux trois ans, à son lancement, je l'ai prise tout de suite, mais je n'ai pas eu de succès : seules 3 ou 4 communes ont suivi. Et il y a un mois, j'ai vu qu'il y avait au moins 25 communes qui l'avaient téléchargé. Dans l'urgence, ça a marché". Ce succès éclair s'explique également par le fait que l'application a été rendue gratuite d'utilisation pour les mairies en période de confinement.

Autre preuve que l'application est devenue capitale pendant ce confinement : les habitants y souscrivent en nombre. C'est le cas par exemple à Campagne, commune de près de 1000 habitants, plus de 600 personnes, soit presque 70% de la population, l'ont téléchargé.