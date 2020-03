Coronavirus : 200 places d'hébergement disponibles en Seine-Maritime pour le confinement des sans-abri

La préfecture de Seine-Maritime annonce être en capacité de mobiliser 200 places d'hébergement pour accueillir les personnes sans abri le temps du confinement dû au coronavirus. C'est un début mais c'est trop peu et trop tard juge un membre de l'association Réseau Solidarité Migrant.e.s à Rouen.

"C'est un premier pas mais c'est insuffisant", réagit Kévin-Aymeric Théry, du Réseau Solidarité Migrants à Rouen, après les annonces de la préfecture de Seine-Maritime concernant les personnes les plus précaires et démunies face au coronavirus. A la demande du ministre chargé du logement, le préfet a identifié des solutions d'hébergement pour mettre à l'abri les personnes sans domicile.

"Environ 200 places pourraient être mobilisées à court terme" dans des hôtels, auberges et centres de jeunesse à Rouen, Le Havre et Dieppe.

Ça fait une semaine que le gouvernement nous demande de nous confiner mais par contre, aucune décision n'est prise au niveau local pour protéger ces personnes sans abri qui sont exposées au virus.

Mais les premiers chiffres répertoriés sont bien supérieurs d'après Kévin-Aymeric Théry : "Rien que sur Rouen, avec les autres associations qui proposent de l'hébergement à domicile, on accueille environ 250 personnes. Et c'est sans compter celles dont s'occupent la Chaloupe et France Terre d'asile ou encore celles qui ne sont dans aucune structure."

Jeudi soir, il n'y avait plus aucune place disponible au 115. Et cette situation est inacceptable pour le jeune homme. "Ça fait une semaine que le gouvernement nous demande de nous confiner mais par contre, aucune décision n'est prise au niveau local pour protéger ces personnes sans abri qui sont exposées au virus. Il faut attendre que ce soit le ministre du logement qui donne l'obligation d'agir."

Besoin de protections pour les bénévoles

Kévin-Aymeric Théry demande "une prise en compte de ces populations à la rue, pour l'hébergement mais aussi pour l'accès à l'alimentation puisque beaucoup d'associations qui faisaient des maraudes ont cessé leur activité étant donné que de nombreux bénévoles sont âgés et doivent rester à domicile. A ce sujet, le préfet a aussi demandé "le renforcement des actions en matière d'accueil de jour, de maraude et d'aide alimentaire."

Kévin-Aymeric Théry réclame aussi "plus de protections pour les travailleurs sociaux bénévoles".

La préfecture prévoit enfin l'ouverture lundi d'un centre d'isolement sanitaire dédié aux sans-abri atteints du coronavirus.