Coronavirus : les Hauts-de-France confinés à nouveau pendant un mois

Les Hauts-de-France repassent sous cloche. Les six milllions d'habitants de la région vont être à nouveau confinés à partir de vendredi soir minuit pendant un mois. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce jeudi soir lors d'une conférence de presse. Un tour de vis jugé nécessaire pour faire face à la flambée de l'épidémie de Covid-19.

"La progression du virus s'accélère nettement", a expliqué Jean Castex, "Dans les Hauts de France, le taux d'incidence s'élèves à 381 et si le seuil de 400 cas pour 100 000 habitants n'est pas encore atteint, il en est proche", a souligné le Premier ministre.

Le confinement le week-end insuffisant

"Le confinement le week-end a eu un effet réel mais il est insuffisant. La situation s'est stabilisée mais peine à s'atténuer. Face à l'accélération du virus et la pression hospitalière, le moment est venu d'aller plus loin", ajouté Jean Castex.

"Le variant britannique représente les trois quarts des contaminations. Nous constatons qu'il est plus contagieux et potentiellement plus grave", a précisé Jean Castex. "La situation se dégrade. Notre responsabilité est maintenant qu'elle ne nous échappe pas", a-t-iil poursuivi.

Les établissement scolaires restent ouverts

"Les écoles et les collèges esteront ouverts normalement mais les lycées basculeront tous en demi jauge", a précisé le Premier ministre. Les activités sportives et physiques pourront reprendre normalement sur le temps scolaires. Quant aux activités sportives extra-scolaires en plein air des mineurs, elles sont maintenues.

Les commerces

Seuls les commerces vendant des biens de première nécessité seront ouverts. Une mesure étendue aux livres et aux CD.

Les sorties possible en journée sans limite de temps

Il sera possible de sortir se promener sans limite de temps dans la journée et dans un rayon de 10 km autour de son domicile. Il faudra se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire.

Pas de déplacement hors de la région

Les six millions d'habitants des Hauts-de-France ne pourront pas circuler en dehors de la région. "Les déplacements interrégionaux sont interdits", a annoncé le Premier ministre.