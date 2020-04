Coronavirus : confinement sous la neige à la station de La Pierre Saint Martin

À l'annonce de la fermeture anticipée de la station de ski et du placement en confinement, la plupart des commerçants ont fermé boutiques et quitté la galerie commerciale les uns après les autres. Mais quelques saisonniers ont pu prolonger leur bail et ont préféré rester à La Pierre. Ils sont 24, un peu comme des naufragés sur une île déserte, une île enneigée.

La Pierre Saint Martin sous le soleil et la neige et à l'écart de l'épidémie - Jean Lou Ipas

Les confinés de La Pierre peuvent se ravitailler à Oloron-Sainte-Marie au drive, il y a aussi un berger d'Issor qui leur a livré des agneaux de lait, du fromage et des légumes. Ils sont particulièrement vigilants pour ne pas ramener le virus au sein de leur petite communauté. Le plus difficile est de ne pas dépasser le fameux kilomètre de sortie autorisé avec cet immense espace ouvert devant eux.

La Pierre Saint Martin quasi déserte et confinée - Jean Loup ipas

Jean Loup Ipas, l'un des vingt-quatre confinés de la Pierre Saint Martin Copier