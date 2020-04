Coronavirus-confinement : un horticulteur landais dénonce la concurrence déloyale des jardineries

Bruce Barthélémy est horticulteur à Sarbazan, dans le nord-est des Landes, près de Roquefort. Et il est furieux. Depuis début avril, sur décision gouvernementale, les jardineries qui disposent d’un rayon animalerie ont également le droit d’ouvrir l’intégralité de leurs rayons à la clientèle. Et donc de vendre des semences, des plants potagers, mais aussi des fleurs et même des articles de bricolage, de jardinage, de plein air, de décoration… Les producteurs détaillants, comme lui, non. Ils ne peuvent pas accueillir du public dans leurs serres. "Une distorsion de concurrence, pour ne pas dire de la concurrence déloyale" déplore Bruce Barthélémy.

Drive ou livraison uniquement

Ils doivent se contenter de mettre en place des drives, ou d’effectuer des livraisons, lorsque c'est possible."Travaillant quasiment seul, si je me bloque sur un drive, je ne peux plus travailler dans les serres, donc je vends uniquement en livraison. Mais ici on est dans un secteur peu densément peuplé, ça veut dire beaucoup de kilomètres à parcourir à chaque fois. La semaine dernière j'ai passé quasiment 5 heures dans le camion, plus de la préparation de commande, sachant qu'à côté de ça il faut que je continue à cultiver, donc c'est très compliqué à gérer", reconnaît l'horticulteur.

Deux poids, deux mesures

Membre des Artisans du Végétal, association qui représente les horticulteurs et pépiniéristes de France, Bruce Barthélémy a envoyé un courrier à la préfète des Landes et aux députés du département pour demander une dérogation afin que ces confrères et lui aient eux aussi la possibilité d’ouvrir leurs serres à la clientèle. "On demande juste à être traités de la même façons que les jardineries" assène Bruce Barthélémy. "Nous sommes prêts à prendre des mesures de précaution : limiter les entrées dans la serre à deux ou trois clients à la fois, aménager le parking pour que les gens stationnent à distance les uns des autres, s'équiper de masques, de gants, installer un panneau en plexiglas au niveau de la caisse... Tout ça je suis prêt à le faire. On voudrait juste être traité de façon équitable, parce qu'on ne trouve aucune justification à cette différence de traitement."

60% du chiffre d'affaire annuel

Sachant qu'on est dans une période clé pour ces professionnels. "Les mois d'avril et mai représentent pour mon entreprise au moins 60% du chiffre d'affaire annuel" confirme Bruce Barthélémy. "Donc pour moi, si rien n'est fait, ça peut devenir très compliqué. Je suis installé depuis cinq ans, j'étais dans une phase vraiment ascendante, _là ça peut tout stopper_."