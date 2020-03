Coronavirus - confinement : une cagnotte pour aider les éleveurs de vaches de course landaise

C'est une crise profonde que traverse en ce moment la monde de la course landaise, alors que tous les spectacles sont interdits dans les arènes en raison du confinement. Pour aider les éleveurs, qui n'ont plus assez d'argent pour nourrir leurs bêtes, deux associations - l'association des Jeunes Coursayres et la Peña Lou Beroy - et le magazine La Cazérienne ont décidé de lancer une cagnotte en ligne.

Car, pour la course landaise, une crise succède à l'autre : si aujourd'hui c'est le confinement qui empêche les spectacles, il y a quelques mois c'était une grève qui paralysait l'activité. D'octobre à janvier, les écarteurs et sauteurs de course landaise ont cessé leur activité pour protester contre un nouveau régime de cotisations sociales. Cela avait provoqué l'annulation des courses dans les arènes.

Cela fait donc 8 mois, depuis octobre, que les éleveurs de vaches de course landaise n'ont plus reçu de revenus. "Quelle entreprise peut tenir 8 mois sans revenus ?" s'alarme Lucien Laurède, le président de l'association des Jeunes Coursayres, à l'origine de cette cagnotte en ligne.

Risques d'abattage dans les ganaderias

Le bétail, dans les élevages, doit être nourri tous les jours, ce qui représente un coût fixe important pour les ganaderos. Le risque, c'est qu'ils se résolvent à abattre une partie de leurs vaches, pour diminuer les coûts. "La situation économique est très critique, on craint l'abattage de grosses parties de troupeaux. Certains ganaderos vont faire une sélection parmi leurs bêtes pour diminuer la charge alimentaire, explique Lucien Laurède. Le risque pour la course landaise, c'est que des élevages disparaissent. Le risque c'est de perdre la richesse et la diversité dans les élevages. Sans vaches, comment pourrons-nous imaginer l'avenir de la course landaise ?"

Des acteurs de la course landaise ont donc décidé de lancer cette pétition, soutenue par la fédération française de la course landaise. Ce mardi, la cagnotte avait déjà permis de récolter près de 2000 euros. "L'ensemble de l'argent récolté servira uniquement à l'achat d'aliments et de fourrages pour les 12 éleveurs de vache landaise affiliés à la fédération française de course landaise" précise Lucien Laurède.

La cagnotte est à retrouver en cliquant ici. Il est aussi possible de faire des dons en nature (céréales, aliments, foin, etc.) en envoyant un message à cette adresse : aidonslesganaderoslandais@gmail.com