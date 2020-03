Coronavirus-confinement : Vinci Autoroutes témoigne sa solidarité aux routiers

Vinci Autoroutes veut témoigner son soutien aux chauffeurs routiers, héros du quotidien parfois oubliés, qui sont obligés de travailler et de prendre la route en cette période d'épidémie. La société a donc décidé d'organiser des distribution de repas chauds sur plusieurs aires de son réseau. Ce sera le cas ce lundi soir, de 17h à 20h, sur l'aire de Labenne-ouest, sur l'A63, ainsi que mercredi (1er avril). Des repas servis gratuitement par le food truck L'Envoll.

Depuis plusieurs jours déjà, Vinci Autoroutes offre le café chaque matin à tous les routiers qui font une halte dans ses aires d'autoroute à l'heure du petit déjeuner. C’est le cas sur les aires de Bidart (Est et Ouest) et Labenne (Est et Ouest) sur l’autoroute A63, mais également sur les aires d’Hastingues, de Lacq Audéjos (Sud et Nord), des Pyrénées et de Comminges sur l’A64.

Des kits de produits de toilettes (savons, serviettes...) seront également distribués aux routiers cette semaine.