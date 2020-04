Coronavirus : confinés en haute vallée d'Aspe

Urdos est le dernier village avant l'Espagne en Vallée d'Aspe, quelques kilomètres avant le tunnel transfrontalier. Dans cette toute petite commune, le confinement se vit dans une solidarité toute simple.

77 personnes vivent actuellement à Urdos. Jacques Marqueze le maire les a toutes comptées : 12 moins de 15 ans, 45 entre 16 et 65 ans et 20 plus de 65 ans. Pour les plus anciens, Jacques Marquèze applique une méthode qui a fait ses preuves :

"Je regarde le matin si les volets sont ouverts"

L’épicerie communale que le maire a tenu à maintenir avec l’argent de la commune est vitale. Ouverte tous les matins, elle dépanne tout le fond de vallée.

Alain et Eva, confinés et heureux

Alain vit dans un hameau de Borce tout en haut de la vallée,au quartier "Bérat du Haut". Eva vit elle sur le petit plateau de "Peyranère" au dessus d'Urdos et juste sous le col de Somport. Cette parisienne mathématicienne à l'Université a choisi cet isolement dans ce site d'exception il y a 10 mois.