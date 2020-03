Coronavirus : contacts limités dans les églises de Dordogne pour la messe dominicale

L'épidémie de coronavirus ne cesse de s'étendre en France. Alors l'Eglise catholique a émis plusieurs recommandations pour éviter les contaminations lors des messes notamment.

"Les mesures de précautions sont simples. Il faut éviter de se serrer la main, de s'embrasser. Donc dans la liturgie, on va s'abstenir aux gestes de paix. On ne les fera plus. Lorsqu'on communie, on ne pourra plus le faire dans la bouche, sur la langue. Le prêtre remettra l'hostie sur la main" explique Christian Dutreuil, prêtre à Périgueux, et chargé de communication du diocèse.

Et pas d'inquiétude sur la validité de la liturgie : "ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de donner la communion dans la main est une pratique beaucoup plus ancienne que de la donner sur la langue ou dans la bouche" explique l'abbé Dutreuil.

"Et puis il n'y aura plus d'eau dans les bénitiers. On peut toujours se signer en entrant dans l'église, mais sans l'eau du bénitier. Si tout le monde trempait sa main dans le bénitier, cela pourrait favoriser la distribution du virus" conclue Christian Dutreuil.