Coronavirus : contrôles renforcés sur les routes pour le week-end du 1er mai en Creuse

Gendarmes et policiers seront mobilisés durant le week-end du 1er mai. Le confinement reste la règle et tout manquement sera sanctionné prévient la préfecture de la Creuse

Pas question de baisser la garde ! Les mesures de confinement restent inchangées jusqu'au 11 mai, et durant tout le week-end du 1er mai, policiers et gendarmes vont veiller au grain. Ils vont multiplier les contrôles d'attestations de déplacement sur les routes, aux abords des principales gares du département et s'assurer que le confinement est bien respecté.

Gare aux sanctions

La préfecture de la Creuse assure qu'aucun relâchement ne sera toléré. Les déplacements pour aller retrouver sa famille ou rejoindre sa résidence secondaire sont strictement interdits. Tout manquement sera sanctionné par les forces de l'ordre. Depuis le 17 mars, 47 376 personnes ont été contrôlées en Creuse et policiers. Et ces contrôles se sont soldés par 1.365 verbalisations.