Coronavirus : coup de chaud sur la métropole rennaise

Dans la métropole rennaise, le taux d'incidence augmente de façon très nette depuis plusieurs semaines selon l'agence régionale de santé. L'évolution figure parmi les plus importantes des métropoles du pays.

Face au Covid, la situation de la métropole rennaise est observée de près par l'agence régionale de santé. Ce vendredi 19 mars, elle indique que l'évolution du taux d'incidence dans la métropole fait partie des cinq hausses les plus importantes parmi les métropoles du pays, "tout particulièrement pour les moins de 65 ans", souligne l'agence régionale de santé.

900 cas détectés en une semaine

Ce vendredi, l'ARS relève plus de 206 cas de contaminations pour 100.000 habitants. Un taux bien au-dessus du taux régional (145,2 cas) et légèrement supérieur au taux affiché dans le département d'Ille-et-Vilaine (201,5 cas pour 100.000 habitants). En une semaine, plus de 900 cas positifs ont été révélés parmi les 454.000 habitants de la métropole, ce qui représente 6,9% des tests réalisés.

Depuis le mois de décembre, le taux d'incidence est en hausse quasi constante. Dans un contexte, où l'occupation des lits de réanimation a tendance à augmenter, il convient donc de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à éviter les rassemblements festifs.