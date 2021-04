Coronavirus - calendrier de réouverture au Pays Basque : "les mesures annoncées nous laissent perplexes"

Dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale, à paraître ce vendredi 30 avril, le Président de la République détaille un calendrier en 4 étapes pour le déconfinement qui débutera dès lundi prochain. Si les cafés, restaurants, commerces, lieux culturels et sportifs vont rouvrir, ce sera de façon très progressive et sous condition.

De même, le couvre-feu, assouplit dans un premier temps, ne sera pas levé avant la fin juin. Emmanuel Macron dévoile également la mise en place d'un "pass vaccinal". Des annonces qui soulagent bon nombre de professionnels au Pays Basque, même si le calendrier ne les satisfait pas. D'autres sont au contraire abattus.

Réouverture des terrasses le 19 mai

Les réouvertures vont se faire de façon très progressive. Première étape dès lundi 3 mai avec la fin des restrictions de déplacement, mais le maintien du couvre-feu. Ce n'est qu'à partir du 19 mai (étape 2) que ce dernier sera décalé à 21h, puis à 23h à partir du 9 juin et totalement levé le 30 juin. C'était également le 19 mai que les terrasses des cafés et restaurants pourront réouvrir avec 6 personnes maximum à table et en respectant le protocole, avant une réouverture en salle le 9 juin aux mêmes conditions.

Malgré l'annonce, tant attendu, les professionnels du Pays Basque sont "mi-figue, mi-raisin" reconnait Jérôme Etchebarne, restaurateur à Mendionde. "On peut se réjouir d'un début de calendrier, d'un début d'ouverture, mais les mesures annoncées à ce jour, qui ne sont pas détaillées, nous laissent perplexe parce que certains d'entre nous n'ont pas de terrasses, parce qu'une terrasse ne peut suffire à maintenir à flot un établissement. Ça nous laisse d'autant plus perplexes qu'en Pays Basque, on sait très bien que le beau temps n'est pas garanti qu'on soit en juin, juillet ou août. Une terrasse qui est aux quatre vents avec la pluie, par exemple, n'a aucun attrait."

"En colère"

Le calendrier pose également problème aux cafetiers, restaurateurs et commerçants puisque le 19 mai arrive après des dates importantes de consommation comme la Pentecôte, la fête des mères et "les rendez-vous familiaux qui se font au printemps", assure Jérôme Etchebarne qui se dit "à certains égards, en colère parce que l'annonce n'est pas suivi des effets espérés."

Le 19 mai marquera en revanche la réouverture des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacles et des établissements sportifs avec public assis, avec une jauge fixée à 800 personnes en intérieur et 1000 en plein air. Une limite qui sera élevée à 5.000 personnes à partir du 9 juin, mais les spectateurs devront présenter un pass sanitaire (certification de vaccination ou test PCR négatif de moins de 72 heures). A partir du 30 juin, ce pass sera obligatoire pour accéder à tout événement rassemblant de plus de 1.000 personnes

"Est-ce que je vais rouvrir un jour ?"

A cette date, la limite maximale de public sera adaptée aux événements et à la situation sanitaire locale. Le 30 juin doit également marquer la fin des limites de jauge dans les établissements recevant du public, si la situation sanitaire locale le permet. En revanche, les boîtes de nuit elles restent fermées. Ces établissements qui gardent porte close depuis le premier confinement, soit plus d'un an, pourraient ne rouvrir qu'en septembre.

"Une fois de plus, on est mis à l'écart et on est stigmatisés, se désole Anthony Sincholle, le gérant du Caveau à Biarritz. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas un test avec les discothèques. Parfois, la question me traverse l'esprit en me disant est-ce que je vais rouvrir un jour ?" Selon lui, les discussions des représentants de la profession avec les Ministres concernés permettent tout de même d'entrevoir une reprise dans le futur : "ils attendent _40 millions de personnes vaccinées pour pouvoir étudier une réouverture._" Soit en septembre au rythme actuel. Lointain, mais un espoir tout de même.