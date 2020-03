Coronavirus : le mariage d'une Dieppoise est reporté... pour la deuxième fois

La salle, le traiteur, les alliances... tout était prêt pour célébrer comme il se doit le mariage de la Dieppoise Marie Cacheux et de son conjoint, le 4 avril 2020. Mais le coronavirus est passé par là et patatra, tout est annulé. Les mesures prises par l'Etat pour lutter contre le Covid-19 les obligent à reporter la cérémonie.

Elle était déjà fortement compromise avec la décision du gouvernement, samedi 14 mars, de fermer les commerces non-essentiels. "Ma robe et le costume de mon conjoint sont toujours dans le magasin, idem pour les alliances et les fleurs donc il fallait faire une croix dessus puisque tout était fermé", témoigne Marie. Des invités annonçaient aussi qu'ils ne pourraient pas venir.

Et l'allocution d'Emmanuel Macron, le lundi suivant, a donné le coup de grâce au mariage : "Quand on a su pour le confinement, on a immédiatement compris que ce n'était plus possible."

Un mariage reporté pour la deuxième fois

La cérémonie est donc reportée et ce, pour la deuxième fois ! Marie devait initialement se marier le 5 octobre dernier mais son conjoint, marin pêcheur, a eu un accident sur son bateau et a dû être opéré deux semaines avant le jour-j.

Ils essayent de tout réorganiser pour le mois de septembre mais "c'est vraiment compliqué parce qu'on n'est pas les seuls à devoir repousser le mariage. Il faut décaler le traiteur, le DJ, la salle, l'officiant de cérémonie... ça fait beaucoup de prestataires à caler et il ne reste pas beaucoup de choix."

Mais Marie prend les choses avec philosophie : "Il y a plus grave dans la vie. Nous sommes tous en bonne santé, c'est le principal. Il faut juste attendre que ça passe, ce n'est que partie remise."