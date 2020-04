Coronavirus : crachats interdits au Raincy sous peine d'une amende de 38 euros

Plus question de cracher dans la rue au Raincy (Seine-Saint-Denis). La ville a pris un arrêté pour interdire les crachats, indique France 3 Paris Ile-de-France ce lundi. L'amende est de 38 euros.

Le maire, Jean-Michel Genestier, veut éviter que le Covid-19 se propage. "On peut transporter avec soi-même le virus, explique le maire. Donc on doit aussi faire en sorte qu’il ne se diffuse pas dans le milieu urbain. On est tous en chaussures, on rentre chez soi… Pour ne pas faire pénétrer le virus dans un Ehpad, dans un lieu où sont des personnes âgées, des personnes isolées, je pense que les gestes barrière s’accomplissent aussi par ce type d’acte."

La commune interdit aussi de jeter des masques ou des gants usagers dans la rue. Les habitants contrevenants s'exposent également à une amende.

Dans le Nord, à Marcq-en-Baroeul, la contravention est de 68 euros.