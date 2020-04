Coronavirus : Cyril Hanouna relaie une fake news sur le déconfinement basée sur une fausse carte

"J'ai vu un truc circuler, je le dis aux téléspectateurs, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. [...] J'ai reçu un SMS, je ne sais pas si une bonne info mais c'est une info qui tourne, donc je vous la donne." : dans son émission Touche pas à mon poste (TPMP) de ce lundi, le présentateur Cyril Hanouna a listé à l'antenne les différentes régions françaises avec des dates de déconfinement supposées. Mais l'animateur se base sur une fausse carte relayée sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en tête.

Le gouvernement dément

Vous avez peut-être vu cette carte : la France y est divisée en trois zones, qui seraient déconfinées progressivement à partir du 4 mai (Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur), puis le 11 mai (pour les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté) et le 18 mai (avec l'Île-de-France, le Grand-Est et la Corse).

Signes que cette carte est un grossier montage : le logo de la Direction régionale des affaires culturelles y figure alors que la Drac n'a rien à voir avec la gestion de l'épidémie de Covid-19, ainsi que le logo du Ministère de la Défense, qui n'existe plus depuis 2017, remplacé par le Ministère des Armées.

Cyril Hanouna se défend

Du côté de la production de l'émission, on explique que l'animateur a pris toutes les précautions, en usant du conditionnel et en précisant bien qu'il n'était pas sûr que cette carte soit vraie. Il s'est aussi lui-même exprimé sur Twitter :

En tous cas, la séquence n'est plus disponible sur le site de streaming de Canal+.