Coronavirus: Dans l'Yonne des chèques services distribués aux SDF et aux personnes en difficultés

Le ministre du logement Julien Denormandie a annoncé cette semaine la mise en place de chèques services destinés à l'achat de produits de première nécessité. Ils seront distribués en priorité aux SDF.

Concrètement ça représente 7 euros par jour et par personne.

Des chèques qui seront gérés par les associations comme la Fondation Abbé Pierre, la Croix rouge ou le secours Populaire.

Les SDF et les personnes en difficultés plus globalement, sont en effet très fragilisés en raison de l'épidémie et du confinement rappelle Monique Augé la présidente du secours populaire de L'Yonne. "Pour ces personnes c'est compliqué dans la mesure où elles se retrouvent seules, sans moyen de se procurer de la nourriture . Les personnes qui les accompagnent ont également avec moins de disponibilités en raison des circonstances actuelles. En plus parfois, ils sont dans un état psychologique difficile. C'est à dire qu'ils ont besoin de parler."

Un bon dispositif de solidarité : Monique Augé présidente du secours populaire de l'Yonne

Ces chèques services arrivent donc à un moment crucial reconnait Monique Augé. "C'est une très bonne initiative. Mais ces chèques seront utiles également chez nous aux personnes que nous avons l'habitude de suivre et particulièrement celles qui sont isolées. Dans la mesure où on leur donne que des produits secs et en moins grande quantité, ça leur permettra peut être d'acheter, des produits frais comme des produits laitiers ou du jambon. En tout cas je trouve que c'est un bon dispositif de solidarité."

Près d'un millier de SDF sont atteint du coronavirus en France selon le ministère du logement.

Ils sont pris en charge dans 40 centres médicalisés.