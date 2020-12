Coronavirus : dans la paroisse d'Évron, il faut s'inscrire pour participer à la messe de Noël

Une centaine de messes de Noël sont prévues en Mayenne entre le jeudi 24 et le vendredi 25 décembre. Mais cette année, en pleine pandémie de Covid-19, les paroisses doivent respecter des jauges d'accueil pour chaque église : un banc sur deux doit rester libre et un écart de deux sièges doit être laissé entre les personnes seules ou entre les groupes de personnes.

Et pour faire respecter ces règles, la paroisse de Notre-Dame-en-Coëvrons, qui regroupe une dizaine de villages dont Évron, a décidé de faire des messes sur inscription. "On avait déjà mis ces inscriptions en place quand le gouvernement avait fixé la jauge à 30 personnes donc ça nous a paru logique de garder ce principe pour Noël, pour ne pas avoir à refuser des personnes à l'entrée", explique Nelly Audouin, l'une des membres de la paroisse.

Le registre des inscriptions pour les messes de Noël. © Radio France - Adèle Bossard

Pour chacune des quatre messes prévues ce jeudi entre 17h et 22h30, la paroisse tient donc une liste des paroissiens inscrits, qui seront accueillis individuellement à l'entrée de l'église. "C'est presque un plan de table, on aurait pu écrire le nom des gens sur directement sur les bancs", sourit Nely Audouin. Selon la taille des églises, cela représente 100 à 250 personnes auxquelles il faut proposer du gel hydroalcoolique, fouiller le sac et distribuer une feuille de chant. En tout, une quinzaine de bénévoles seront chargés de l'accueil.

Et si l'organisation est fastidieuse, les paroissiens sont compréhensifs. "Comme on a été privé de célébration au premier confinement, c'est vrai qu'on est heureux de pouvoir célébrer Noël, avance Nelly Audouin. Alors oui, c'est fastidieux et il faut essayer de tout anticiper mais c'est une joie de célébrer Noël et de permettre aux gens de pouvoir venir".

Pour le moment, seule la messe de 18h à Évron affiche complet, mais il reste de la place pour les autres célébrations du 24 décembre. Et la messe du 25 décembre, souvent moins fréquentée, sera accessible sans inscription.