Masque obligatoire : la justice demande à la préfète du Bas-Rhin de revoir sa copie d'ici lundi

La justice invite la préfecture du Bas-Rhin à revoir l'arrêté qui impose le port généralisé du masque dans les communes de plus de 10.000 habitants. Pas question d'imposer le masque partout nuit et jour. L'arrêté doit préciser des zones géographiques ainsi que des plages horaires pertinentes.

Les passants vont pouvoir tomber le masque dans les grandes villes du Bas-Rhin dans les secteurs peu fréquentés. Le Tribunal administratif de Strasbourg demande à la préfète du Bas-Rhin de réviser l'arrêté qui impose le port généralisé du masque dans tout l'espace public, 24h sur 24.

L'arrêté, en effet, dans son texte actuel, ne précise pas les zones géographiques concernées ni les horaires visés par cette obligation. Or les circonstances sanitaires n'exigent pas de règles aussi strictes.

La préfecture a jusqu'au lundi 7 septembre, 12h, pour édicter un nouvel arrêté. En attendant, les passants doivent continuer à porter un masque, même dans les lieux déserts.

Adapter la règle aux risques

Depuis ce samedi 29 août 2020, les piétons de plus de 11 ans doivent porter un masque dans les 13 communes du département de plus de 10.000 habitants, comme Strasbourg, Sélestat ou encore Haguenau. Seuls les cyclistes et les joggeurs sont dispensés de cet accessoire.

L'ancien maire de Strasbourg, Roland Ries, avait, ce printemps, publié un arrêté qui imposait le port du masque dans le centre historique de la capitale alsacienne, mais cet arrêté avait été suspendu en mai par la même juridiction.

Le Tribunal administratif avait été saisi par six Strasbourgeois qui voyaient dans cette obligation une atteinte au respect de leur vie privée.