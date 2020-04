Coronavirus : dans le Doubs, des déchetteries organisent des permanences pour vous accueillir

Depuis le le 16 mars dernier, les déchetteries du Sybert, le service chargé de la gestion des déchets dans le Grand Besançon, et des communautés de communes Loue Lison et Val Marnaysien, sont fermées. Elles ont décidé d'organiser des permanences pour que vous puissiez déposer vos déchets.

Face à la crise du coronavirus, et à la mise en place du confinement, les déchetteries du Sybert, qui gère la gestion des déchets dans le Grand Besançon, et dans les communautés de communes Loue Lison et Val Marnaysien, ont dû fermer.

Ouvertes, seulement sur rendez-vous

Mais forcément, face aux déchets qui s'accumulent chez certains particuliers, elles ont décidé de s'organiser et de mettre en place des permanences : elles vont ouvrir mais seulement sur rendez-vous. Cela concerne les déchetteries de Besançon-Tilleroyes, Lavans-Quingey, Placey-Noironte et Thoraise.

Comment ça fonctionne ?

Pour déposer vos déchets, vous devez vous munir de votre numéro de badge d’accès (numéro figurant au dos de votre badge) et contacter le SYBERT au 03 81 87 85 14 ou au 03 81 87 85 09. Une permanence téléphonique est ouverte de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Vous recevrez ensuite une confirmation par mail, que vous devrez présenter à l'entrée de la déchetterie. Elle sera aussi à présenter à la gendarmerie, en même temps que votre attestation de déplacement dérogatoire.