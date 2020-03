Coronavirus : des cours de fitness par vidéo pour les personnes confinées

Comme toutes les structures accueillant du public, Emi'Form, la salle de sport indépendante que gère Emilie Hermet à Congénies dans le Gard a dû fermer ses portes en début de semaine. Parce qu'elle ne voulait pas tourner en rond chez elle, la jeune femme a décidé de proposer un cours de fitness par jour aux adhérents de son groupe Facebook. "On propose un cours d'une heure à une heure et demie. Du cardio, du renforcement musculaire. Ce sont des vidéos que les gens peuvent revoir quand ils le souhaitent. "

Des bons retours

Une vingtaine de personnes suivent ces cours depuis chez elles tous les jours. "Les commentaires que nous recevons sont très bons confie Emilie. Les personnes disent que ça les maintient en forme et leur donne le moral. Même quand on est chez soi, il faut continuer à avoir une activité poursuit la coach. On peut même faire des circuits training dans son jardin."

Les cours que proposent Emilie et ses associés sont gratuits. Il faut simplement s'inscrire sur son groupe Facebook. La jeune femme envisage dans les prochains jours de publier également des vidéos visibles par tous sur sa page Facebook.